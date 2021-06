Parintins celebra Corpus Christi

(Foto: Carlos Frazão/JI)

Nesta quinta-feira, dia 03 de junho, a Igreja Católica celebra à solenidade de Corpus Christi. De acordo com a Diocese de Parintins, todas as celebrações seguem as orientações das autoridades sanitárias para a prevenção ao coronavírus. Confira a programação das paróquias:

Programação na Catedral de Nossa Senhora do Carmo

06h – Missa.

Missa. 07h às 12h – Adoração do Santíssimo (ficará exposto na capela do Santíssimo).

Adoração do Santíssimo (ficará exposto na capela do Santíssimo). 17h – Visita do Santíssimo pelas ruas que compreende o território da Paróquia da Catedral – (Venha de moto, carro, triciclo e bicicleta) (Ornamente a Frente da Sua casa, monte seu altar, sintonize seu rádio na Rádio Alvorada FM 100.1).

– Visita do Santíssimo pelas ruas que compreende o território da Paróquia da Catedral – (Venha de moto, carro, triciclo e bicicleta) (Ornamente a Frente da Sua casa, monte seu altar, sintonize seu rádio na Rádio Alvorada FM 100.1). Itinerário: Saída da Catedral, Avenida Amazonas (sentido São Benedito), Rua São Benedito, Avenida Nações Unidas, Rua Coronel Araújo, Avenida Amazonas, Rua 31 De Março, Avenida Nações Unidas, Rua Senador Álvaro Maia, Avenida Amazonas, Rua Cordovil, Nações Unidas (Entrar na Rua da Câmara – Rua Umiri), Rua Caramuri, Rua Marujada (Bumbódromo/Posto De Saúde), Rua Paraíba, Rua Ingá / Rua Piquiá / Rua Açaí, Rua Domingos Prestes, Rua Clarindo Chaves, Avenida Amazonas, Rua Gomes de Castro, Rua Pedro Ferreira Gonçalves, Rua Paes de Andrade, Av. Amazonas, Rua Jonathas Pedrosa, Rua Leopoldo Neves, Catedral.

Programação na Paróquia de São Sebastião

06h30 e 18h – Matriz São Sebastião

Matriz São Sebastião 18h – Sagrada Família

Sagrada Família 18h – Santo Antônio

Santo Antônio 18h30 – Santa Luzia

Santa Luzia 17h – Visita do Santíssimo por algumas ruas do território da Paróquia de São Sebastião (Ornamente a Frente da sua casa).

Visita do Santíssimo por algumas ruas do território da Paróquia de São Sebastião (Ornamente a Frente da sua casa). Itinerário: Saída da Igreja de São Sebastião, percorre as ruas: Romualdo Corrêa (R 3); N. Sra das Graças; Maria Belém (R 5); Guajarina Prestes; Ir. Cristine (R 9); 24 de Janeiro; Sta Teresinha (R 12); Airton Sena; 13 de Maio (R 5); Gonçalves Maia; Pe. Augusto Gianola (R 3). Chegada na Matriz São Sebastião.

Programação na Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes

Lourdes – Nazaré – S.Vicente – S.Rita:

16h – Início roteiro de Adoração ao Santíssimo.

Início roteiro de Adoração ao Santíssimo. 18h – Missa Solene ao vivo no Fb: @paroquiadelourdespin

A Paróquia de Nossa Senhora de Lourdes não fará visitação com o Santíssimo pelas ruas.

Programação na Paróquia de São José Operário

17h30 – Adoração Eucarística na Matriz São José Operário e na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Adoração Eucarística na Matriz São José Operário e na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 18h – Missa Solene na Matriz São José Operário e na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

A Paróquia de São José Operáio não fará visitação com o Santíssimo pelas ruas, e convida os paróquianos para montar seu tapete virtual e compartilhar a imagem nas redes sociais ou na página da Paróquia no Facebook: saojoseoperarioparintins, com a hashtag #CorpusChristiSJO2021. Podem ser tapetes desenhados em papel de qualquer tamanho, com auxílio de lápis, caneta, tinta guache, lápis de cor, entre outros.

