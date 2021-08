Parintins chega a 100 mil vacinações contra Covid-19

O adolescente Silvio Simas, de 13 anos, foi o parintinense que tomou a dose de vacina número 100 mil contra a Covid-19 nesta segunda feira, 30 de agosto. Silvio esteve acompanhada de sua mãe Diana na UBS Darlinda Ribeiro.

Parintins alcançou no sábado, dia 28, um total de 99.710 doses aplicadas, um total de 64.302 primeiras doses, o que equivale a 93% da população (média do Amazonas é de 53,4% e nacional de 60,53%). Em relação à segunda dose ou dose única, Parintins chegou a 35.408 pessoas imunizadas, ou seja 51,2% da população vacinável. A média estadual é de 22,05% e nacional de 28,3%, segundo o Consórcio de Imprensa.

Silvio Simas afirmou estar feliz com a oportunidade em tomar a vacina contra a Covid-19. “Gostei a já estou esperando a segunda dose”, disse. Sua mãe, dona de casa Diana Simas agradeceu a oportunidade de ter mais um membro de sua família, vacinado. “Inexplicável. Feliz. Muito feliz mesmo por esta oportunidade que muitos não tiveram”, falou emocionada.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, esta segunda-feira, 30 de agosto, é uma data histórica. Rodrigues disse que o reflexo da vacinação no município é claro quando não se tem nenhum paciente internado no Jofre Cohen com a doença.”É uma satisfação muito grande. Um trabalho da administração do prefeito Bi Garcia para garantir a todos a possibilidade da vacina como neste garoto de 13 anos onde a gente via no rosto de sua mãe a felicidade, é gratificante”, ressaltou.

Elaine Pires, da Vigilância em Saúde, lembrou que nesta terça-feira Parintins irá vacinar os adolescentes de 12 anos de idade, finalizando toda da população vacinável com a primeira dose. “Fazemos o chamamento também em relação às segundas doses. Para AstraZeneca, estamos colocando à disposição hoje para 29 anos e na terça, 28 anos. Tão logo recebamos mais doses, iremos disponibilizar das outras faixas”, finalizou.

SECOM

Fotos: Márcio Costa