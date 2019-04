Parintins chega a 50% da meta da campanha contra gripe Influenza em 20 dias

Em vinte dias, a Prefeitura Municipal de Parintins contabiliza 50,17% de alcance dos grupos prioritários na Campanha de Vacinação contra a Influenza. A campanha realizada pela Secretaria de Saúde, Coordenação de Vigilância em Saúde e Programa Nacional de Imunização continua em andamento no município. Foram enviadas a Parintins 27.600 doses e a meta, segundo o Ministério da Saúde, é de 80%.

Segundo o secretario de Saúde, Clerton Florêncio, o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros solicitaram prioridade no desempenho dessas ações de imunização visando a prevenção do Vírus H1N1 que já fez vítimas no Estado. Ele reiterou que fazem parte dos grupos prioritários:

– Crianças de 06 meses a menos de 06 anos de idade;

– Grávidas e puérperas;

– Idosos com mais de 60 anos;

– Profissionais da saúde e professores;

– Indígenas aldeados;

– Pessoas com doenças crônicas;

– Jovens de 12 a 21 anos sob medida protetiva e população privada de liberdade.

A coordenadora da Vigilância em Saúde reforça o chamado para as pessoas que fazem parte do grupo prioritário que procurem as UBS mais próxima de suas casas acompanhadas da Caderneta de Vacinação.

O gerente do PNI, Arlindo Machado, orienta que as gestantes, além da Caderneta de Vacinação, levem também o Carteira de Gestante, reforça também o chamado para que as mães levem seus filhos para serem imunizados, pois este grupo está com percentual baixo de acordo com o alcance da meta parcial até o momento.

SECOM