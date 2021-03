Parintins começa a receber equipamentos para instalação de leitos de UTI

Uma parte de equipamentos dos dez leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) que serão instalados em Parintins começaram a chegar nesta quarta-feira, 03 de março. A chegada do material foi acompanhada pelo prefeito Bi Garcia (DEM), presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, e vereadores no hospital Jofre Cohen.

A aquisição dos dez leitos de UTI (quatro neonatais e seis adultos) está sendo feita com recursos da antecipação de imposto sobre serviço (ISS), pagos pela Celeo Redes Brasil ao Município durante a execução das obras de ligação de Parintins ao sistema nacional de energia elétrica. O valor do imposto foi revertido em equipamentos para instalação de leitos de terapia intensiva. Todo o processo foi articulado pela Prefeitura em conjunto com a Câmara Municipal, Ministério Público e Defensoria Pública.

A previsão para a chegada dos materiais era para o mês de abril. Segundo o prefeito Bi Garcia, a Celeo antecipou o envio para dar celeridade na instalação dos leitos. “A Celeo determinou que esses equipamentos fossem entregues aqui em Parintins pelas transportadoras. Isso é bom, porque imaginei que teríamos que busca-los em São Paulo. Chegaram três respiradores e mais oito leitos de camas mecânicas”, explica Bi Garcia.

Para o funcionamento e manutenção dos leitos, a Prefeitura de Parintins e Câmara Municipal fortalecerão as articulações junto ao Governo do Estado e Governo Federal, responsáveis pela saúde de alta complexidade. “A conquista do prefeito Bi Garcia marca um novo tempo para o município e à população de Parintins que vai ter assistência técnicas de UTIs, para tratamentos de saúde que necessitem. Agora passamos para a segunda luta, que é a manutenção e operação com equipamentos, insumos, medicamentos e profissionais para manter as UTIs funcionando”, salienta.

Segundo cronograma repassado pela Celeo Redes Brasil, o restante dos equipamentos das UTIs chegará ao município até o dia 19 de abril.

SECOM