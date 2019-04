Parintins comemora 11 anos de sua escola modelo – EM Charles Garcia

Tweet no Twitter

Inaugurada no ano de 2008, a escola Charles Garcia é uma das maiores do município. O projeto arquitetônico do educandário foi idealizado pelo prefeito Bi Garcia e equipe de engenharia e arquitetura na época.

Bi Garcia anuncia ginásio poliesportivo para a escola Charles Garcia

Na comemoração de 11 anos de inauguração da Escola Municipal Charles Garcia, o prefeito de Parintins, Bi Garcia, anunciou que o educandário ganhará um ginásio poliesportivo nos próximos meses. A estrutura será construída com recursos oriundos de emenda parlamentar do deputado Artur Bisneto e contrapartida da Prefeitura Municipal.

O ginásio poliesportivo, segundo Bi Garcia, será dotado de estrutura para eventos esportivos e culturais. A estrutura contará com palco para shows e camarins. Após a aprovação da emenda do deputado Artur Bisneto, a Prefeitura iniciará o processo licitatório da obra que está orçada em aproximadamente R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

“Teremos um belíssimo ginásio que fechará o projeto arquitetônico da escola Charles Garcia. Lá em 2008, quando idealizamos a escola, já tínhamos destinado um espaço para esse ginásio. Com a confirmação da emenda, trabalharemos intensamente nessa obra que presenteará os alunos e moradores do bairro de Santa Rita com mais uma grandiosa estrutura”, destaca Bi Garcia.

SECOM

Abaixo, Imagens da Inauguração em 11 de abril de 2008 (Carlos Frazão/JI)

SECOM