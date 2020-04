Parintins confirma mais dois casos de Covid-19, agora são 13 os infectados

Atualizamos o boletim COVID-19 nesta sexta-feira (17). Temos mais dois casos de coronavírus confirmados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas (LACEN) no município, totalizando 13.

Pedimos, mais uma vez, que a população respeite a quarentena e evite aglomerações. Mantendo o distanciamento, você protege a sua integridade e da sua família. Evite as ruas!

Só saia em extrema necessidade. Se sair, use máscaras e faça a higienização frequente das mãos com álcool ou sabão.

Precisamos coibir o avanço do vírus em Parintins. Contamos com seu apoio!

Fonte: Secom