Parintins conquista oito ouros no primeiro dia de disputa do Polo III

O boletim N° 03 divulgado nesta segunda-feira, 03 de junho, pela equipe técnica da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) informa a conquista de 19 medalhas, sendo oito de ouro para Parintins. Os primeiros vencedores da Seletiva do Polo III são das provas de pista da modalidade atletismo realizada no domingo na área do Circuito Escorpião.

Confira o nome, prova e escola dos medalhistas:

Ouro

-Adriene Pinheiro (400m): Ifam

– Kaio Rodrigues (100m/200m): Carmo

– Kedma Monteiro (800m): Ceti

– Estefany de Souza (Arremesso dd Peso): Dom Gino

– Luan Lucas Xavier (Salto em Distância): Ceti

– Julia Maria dos Santos (Arremesso de Peso): Ceti

– Diogo Marinho (Salto em Distância): Ceti

Prata

-Sirlane Melo (1.000m): Luiz Gonzaga

– Diogo Marinho (400m): Ceti

– Samily Garcia (250m): Tsukasa Uetsuka)

– Matheus Victor Seixas (75m/250m): Ceti

– Maila Fonseca (100m): Ifam

– Izamara Ramos (Aremesso de Peso): Ifam

– Diogo Ruan da Silva (Arremesso de Peso): GM3

Bronze

-Gabriel Teixeira (200m): Luiz Gonzaga

– Taiane Cativo (Salto em Distância): Luiz Gonzaga

– Ana Cristina Melo (Salto em Distância): Ifam

Os representantes da Terra de Caprichoso e Garantido, atual campeão da competição estudantil, também começaram com o pé direito nas disputas coletivas em busca do 11° título regional e de uma vaga nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs, que acontece no mês de julho em Manaus.

Resultado dos Jogos de domingo:

Futsal Fem. Inf: Lila Maia 02 x 01 Maués

Futsal Masc. Inf: Carmo 04 x 00 Boa Vista do Ramos

Futsal Juv. Fem: GM3 01 x 01 Maués

Futsal Juv. Masc: Carmo 03 x Maués

Handebol Fem. Juv: Bosco 05 x 04 Boa Vista do Ramos

Handebol Masc. Juv: Bosco 16 x 10 Boa Vista do Ramos

Voleibol Masc. Inf: Luz do Saber 00 x 02 Boa Vista do Ramos

Voleibol Fem. Juv: GM3 02 x 00 Maués

Voleibol Masc. Juv: GM3 02 x 01 Maués

O segundo e último dia da modalidade atletismo com disputa das provas de campo (Lançamento de Dardo e Disco) acontecem a partir das 7h30 dessa segunda-feira no campo João Balão. A Seletiva prossegue com jogos no ginásio Elias Assayag (tênis de mesa, futsal e handebol) e na quadra de areia com o vôlei de praia.

A disputa escolar regional reúne alunos/atletas dos municípios de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá competindo nas modalidades tênis de mesa, xadrez, futsal, handebol, voleibol, vôlei de praia e basquete.

Realizado pelo Governo do Estado do Amazonas, o Polo III conta com total apoio da Prefeitura de Parintins.

Kedson Silva – Semjuv