Parintins conquista três ouros no primeiro dia de disputa do JEAs

Três ouros com Kael Modesto – Ceti (tênis de mesa), Kaio Rodrigues – Carmo (100m), Luan Lucas Xavier – Ceti (salto em altura), além do bronze de Janaina Gabriela Cabral – Ceti (tênis de mesa) foram as primeiras medalhas parintinenses nos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs. Além das conquistas, o primeiro dia (18 de julho) da disputa escolar regional também qualificou representantes da Ilha Tupinambarana para finais no arremesso do peso (Julia Maria Batista – Ceti) e nos 400m – Ifam (Adriene Ribeiro) que acontecem na sexta-feira, 19, na pista da Vila Olímpica.

Tem também começou com o pé direito a competição, foram as modalidades coletivas. A primeira equipe a entrar em quadra foi o handebol juvenil feminino do Bosco Parintins que pelo placar de 28 a 06 atropelou as representante da escola Adelaide Tavares (Manaus).

À tarde no voleibol feminino, o GM3 Parintins estreou com vitória sobre o Ceti João Braga por 2 set 1.

Quem também venceu bonito foi o handebol juvenil masculino da escola Senador João Bosco, fazendo 27 gols contra 03 da escola Antônio Nunes Gimenez da Capital.

Fechando o primeiro dia de disputa, o futsal masculino infantil do Carmo Parintins que goleou pelo placar de 4 a 0 o time da escola professora Tereza Tupinambá (Manaus). O jogo aconteceu na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira.

Jogos de sexta-feira, 19.

Carmo Parintins x Escola Presidente Castelo Branco – Manaus

Hora: 8h35 (Futsal masc. Juvenil)

Local: Ginásio Casimiro de Abreu

Bosco Parintins x Escola Benedito Almeida – Manaus

Hora: 11h (Handebol fem. Juvenil)

Local: Atlético Rio Negro Clube

Carmo Parintins x Escola Eng. Arthur Soares Amorim – Manaus

Hora: 11h30 (Futsal masc. Infantil)

Local: Arena Amadeu Teixeira

GM3 Parintins x Escola Prof. Ondina de Paula

Hora: 12h (Futsal fem. Juvenil)

Local: Vila Olímpica

GM3 Parintins x Escola Padre Luiz Ruas

Hora: 12h40 (Voleibol fem. Juvenil)

Local: Centro Educacional La Salle

Os JEAs é uma realização do Governo do Estado através da Sejel e da Seduc e a disputa acontece até o dia 28 de julho como classificatória para etapa Norte (Regional Verde) dos Jogos Escolares da Juventude 2019, a ser realizada em Palmas (TO), no período de 11 a 15 de setembro. A delegação parintinense participa da reta final dos Jogos do Estado com total apoio do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros.

Kedson Silva – JI