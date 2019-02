Parintins define Conferência Municipal de Saúde e pré-conferências iniciam neste final de semana

A Conferência Municipal de Saúde de Parintins será realizada nos dias 5 e 6 e 7 de abril de 2019 e as pré-conferências iniciam neste sábado, dia 23. A conferência tem como tema: “DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO, CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DO SUS” e é coordenada pelo Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.

As comunidades que receberão as pré-conferências neste sábado nos horários da manhã e tarde são: Bom Socorro do Zé Açu, na Área Indígena, comunidade São Francisco, e Santo Antônio do Tracajá. No dia 9 de março as pré-conferências ocorrerão nas agrovilas do Mocambo e Caburi, também no horário da manhã e tarde. No dia 15 de março de 2019, a pré conferência na zona urbana acontecerá no Centro do Idoso Pastor Lessa e contemplará os moradores dos Itaúna, Bairro da União, Pascoal Alagio, Lady Laura, Jacareacanga, Macurani, Parananema e Aninga.

Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, a conferência é um espaço importante para todos os segmentos da sociedade, especialmente a população, sugerir melhorias para o sistema de saúde do município de Parintins. “É uma oportunidade fundamental para que o cidadão possa nos ajudar a fazer a cada dia uma saúde de qualidade em meio às dificuldades que temos. Essa participação Popular é algo que sempre o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros nos recomendaram e sem dúvida esse será o foro adequado”, disse Clerton.

A coordenadora geral da Conferência, enfermeira Josiane Mascarenhas, que também preside o Conselho Municipal de Saúde, conclamou toda a sociedade parintinense, da cidade e interior, para participar ativamente desse processo de construção de uma saúde de qualidade.

SEMSA/SECOM