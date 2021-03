Parintins define nova etapa de vacinação contra Covid-19 para adultos de 59 a 50 anos

Em reunião nesta segunda-feira (29) entre o prefeito Bi Garcia, Secretaria de Saúde (Semsa), Coordenadoria de Vigilância em Saúde e Programa Municipal de Imunização ficou definida a programação da nova etapa de imunização contra Covid-19 para adultos de 59 a 50 anos. A vacinação inicia nesta terça-feira, 30 de março, para adultos com 58 e 59 anos nos pontos de imunização definidos pela Prefeitura.

De acordo com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, será a maior etapa de imunização contra a Covid-19 já realizada em Parintins. “Vacinar é a solução para que a gente possa evitar óbitos, contaminações e internações no nosso município. Serão mais de oito mil pessoas vacinadas nessas duas semanas”, enalteceu.

A programação completa é a seguinte:

CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID EM PARINTINS

PRIMEIRA DOSE

Grupo Prioritário:

Pessoas com 59 a 50 anos

59 e 58 anos – terça feira (30/03)

57 anos – quarta feira (31/03)

56 anos – quinta feira (01/04)

55 anos – sábado (03/04)

A partir do dia 05/04/2021

54 anos segunda feira (05/04)

53 anos terça feira (06/04)

52 anos quarta feira (07/04)

51 anos quinta feira (08/04)

50 anos sexta feira (09/04)

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

– UBS Dr Toda

– UBS Paulo Pereira

– UBS Darlinda Ribeiro

– UBS Dom Arcangelo

– UBS Waldir Viana

– UBS Tia Leó

– UBS UBS Francisco Galliani

– UBS Dr Aldrin

– UBS Mãe Palmira

– UBS União

– Aninga, Macurani e Parananema- equipe itinerante

Horário:

07h às 11h e de 13h às 17h

As comunidades urbanas de Aninga, Parananema e Macurani serão contempladas com a equipe volante da Secretaria de Saúde.

FORÇAS DE SEGURANÇA

A Secretaria de Saúde de Parintins destaca que, conforme solicitação do Governo do Estado do Amazonas, foi enviada documentação com a listagem de todos os homens e mulheres pertencentes às forças de segurança pública. “Já enviamos toda listagem e a previsão é que ainda esta semana seja enviada ao município a remessa para a imunização desse público. Assim que repassadas as doses, estaremos divulgando”, completou o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues.

Secom

Foto: Divulgação