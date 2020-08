Parintins delibera medidas de flexibilização para a população

O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins realizou nesta sexta-feira, 07 de agosto, reunião para discutir as medidas de combate à COVID-19 no município. O grupo é composto pela Prefeitura de Parintins, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Marinha do Brasil e outros órgãos.

Durante o encontro desta sexta, o comitê deliberou medidas de flexibilização. Dentre as decisões tomadas, decidiu-se pela diminuição do toque de recolher para 0h às 5h da manhã, além da liberação de viagens fluviais e aéreas com 100% da capacidade de passageiros, sem a necessidade de autorização do Município. Durante o encontro também foi definido a reabertura do hospital Jofre Cohen para atendimentos gerais. As medidas valem a partir deste sábado, 08 de agosto.

Além das medias de flexibilização, o comitê gestor também manteve as restrições para restaurantes, bares e lanchonetes permanecerem funcionando com 50% da capacidade de público. Atividades esportivas coletivas e realização de festas e eventos públicos seguem proibidas.

Presidente do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, o prefeito Bi Garcia evidencia que todas as medidas definidas seguem critérios técnicos estabelecidos pela equipe de saúde que compõe o grupo. O prefeito também ressalta o fortalecimento da fiscalização. “Haverá uma fiscalização mais rígida nos campos de futebol pela parte da tarde e noite, como também no horário do toque de recolher. Vamos estabelecer multas pesadas e até mesmo lacrar estabelecimentos comerciais. Isso se faz necessário para que a gente possa, no máximo possível, eliminar a possibilidade de contaminação no município”, comenta Bi Garcia.

As novas medidas deliberadas pelo comitê têm validade de 15 dias. Dependendo dos dados epidemiológicos durante a vigência dos novos decretos, que visam o combate à COVID-19, pode haver flexibilização ou endurecimento nas restrições.

SECOM

Foto: Júnior Preto