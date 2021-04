Parintins descentraliza agendamentos de consultas e exames especializados para as UBS

A Prefeitura de Parintins intensifica a descentralização do agendamento de exames e consultas com especialistas dentro das unidades básicas de saúde (UBS). Agora, o usuário, após a consulta com clínico geral e enfermagem, já realiza o agendamento do seu exame ou consulta com médico especialista na própria unidade de saúde. Cada centro conta hoje com uma sala de regulação.

Estão sendo agendados dentro das UBS os exames básicos de rotina e exames de imagem como raio-x , ultrassom e eletrocardiograma.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, destaca mais esse avanço na Saúde Pública do Município, facilitando acesso do paciente aos exames ou continuidade do tratamento especializado. “O usuário não precisará mais se deslocar até a Central Municipal de Regulação no PAC Parintins para realizar esse trabalho, facilitado então o atendimento”, explica.

No ato da marcação do exame o usuário deve apresentar a requisição de exames, cartão SUS e CPF. A ação visa reduzir o tempo de espera.

ZONA RURAL

Para os usuários da zona rural, a coordenadora de Atenção básica, enfermeira Leidiane Valente, informa que onde existe unidade de saúde, a equipe irá enviar a solicitação de exames à coordenação de saúde rural para realizar o agendamento. O paciente vem para a cidade somente para realizar o exame.

Para as comunidades que não tem UBS, o agendamento poderá ser realizado na Secretaria de Saúde, na sala da Coordenação de Saúde Rural ou na Central Municipal de Regulação.

SECOM