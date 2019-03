Parintins divulga programação da campanha de vacinação contra influenza

De acordo com o secretário de Saúde, todas as UBS e hospitais estão abastecidas com o medicamento Tamiflu.

A Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que na quarta feira (20) receberá as vacinas para a Campanha de Imunização Contra a Influenza 2019. A abertura da Campanha sera dia 22, às 09h, na UBS Dr. Tussoline, no Bairro da União.

Ainda no dia 20, às 14 h, no Centro do Idoso Pastor Lessa, o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, e o gerente do Programa de Imunização, Arlindo Machado, estarão reunindo com os diretores, enfermeiros responsáveis pelo programa nas UBS e os técnicos de enfermagem das salas de vacinas para a exposição do plano de ação sobre a Campanha Nacional contra a Influenza 2019.

A coordenadora da Vigilância em Saúde informa que foram notificados cinco casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) e que todos os pacientes avaliados clinicamente nas UBS e hospitais com Sindrome Gripal e fazem parte do grupo prioritario receberam o medicamento Tamiflu para tratamento e profilaxia.

De acordo com o secretário de Saúde, todas as UBS e hospitais estão abastecidas com o medicamento Tamiflu.

Ele destaca que o prefeito Bi Garcia e o vice Tony Medeiros disponibilizaram todo suporte e investimentos necessários para a realização da campanha e reafirmam a importância das ações de enfrentamento à Influenza no município.

