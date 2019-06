Parintins e Barreirinha lutam medalha por medalha pelo título do Polo III

Uma medalha de ouro é a vantagem da delegação barreirinhense contra os donos da casa (Parintins) na luta pelo título de campeão da Seletiva do Polo III – JEAs 2019. Os números são do boletim N° 04 divulgado nesta terça-feira, 04 de junho, pela equipe técnica da Sejel que aponta Barreirinha com 56 medalhas, sendo 20 de ouro, 19 de prata e 17 de bronze e Parintins com 37 medalhas no total, somando 19 de ouro, 13 de prata e 05 de bronze.

Apesar da surpresa no avanço do atletismo barreirinhense na competição regional, Parintins em 2019 veio fortalecida com as equipes coletivas, tênis de mesa e xadrez com conquistas de ouro no segundo dia de disputa:

-Handebol Inf. Fem: Escola N. S. do Carmo

– Handebol Juv. Fem: Escola Sen. João Bosco

– Handebol Juv. Masc: Escola Sen. João Bosco

– (Tênis de Mesa) Janaina Gabriela Gonçalves: CETI

– (Tênis de Mesa) Saulo Costa: Escola Gentil Belém

– (Tênis de Mesa) Kamily Ferreira: CETI

– (Tênis de Mesa) Ulisses Souza Dias: CETI

– (Xadrez) Rute Moura: Escola Charles Garcia

– (Xadrez) João Lima Garcia: Escola N.S. do Carmo

– (Xadrez) Pedro Lima Garcia: Escola N.S. do Carmo

– (Lanç. de Dardo) Elen Cris Moraes: Escola Luz do Saber

O Centro Educacional de Tempo Integral/Ceti – Gláucio Gonçalves é o destaque com maior número de medalhas entre as escolas de Parintins com 18 conquistadas, sendo 10 de ouro, 6 de prata e 2 de bronze.

Com 28 medalhas, sendo 04 de ouro, 08 prata e 16 bronze, a cidade de Maués vem na terceira colocação no quadro geral de medalhas.

Podendo encerrar hoje, terça-feira (05/05) na luta pelo 11° título do Polo III, Parintins ainda busca medalhas no futsal masculino (Carmo -infantil e juvenil), feminino infantil (Lila Maia) e juvenil (Tomaszinho Meireles – GM3).

Kedson Silva – Semjuv