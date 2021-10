Parintins é eleita pela Band como Melhor Cidade do Interior do Amazonas

Parintins recebeu nesta sexta-feira, 22 de outubro, o título de Melhor Cidade do Interior do Amazonas no Prêmio Band Cidades Excelentes 2021, organizado pela Band Amazonas e Instituto Aquila. A premiação foi recebida pelo prefeito Bi Garcia (DEM) e a primeira-dama Mayra Dias em Manaus.

Durante o evento, o prefeito Bi Garcia recebeu prêmios de 1º lugar em Excelência na Gestão Pública de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e também em Saúde e Bem-estar. Em Educação, Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública, Eficiência Fiscal e Transparência, e Cidades excelentes, Parintins recebeu premiação de 2º lugar, ficando atrás da capital do Estado, Manaus.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a premiação organizada pela Band Amazonas foi realizada com base em critérios técnicos e dados acerca das administrações dos 62 municípios do Estado.

“Foi um prêmio muito bem avaliado com informações baseadas no que se tem em vários ministérios e também nos dados do IBGE. Portanto, até analisando o IDH, nós somos a melhor cidade do interior do Amazonas”, destaca o prefeito Bi Garcia.

Com as premiações recebidas no Prêmio Band Cidades Excelentes do Amazonas, Parintins concorrerá na etapa nacional do evento nas categorias Excelência na Gestão Pública de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e Saúde e Bem-estar.

Foto: Divulgação