Parintins e Terra Santa na Final da Copa Alvorada de Futsal

Foi mais um teste pra cardíaco. Assim tem sido os jogos decisivos da 22° edição da Copa Alvorada de Futsal. Na noite dessa terça-feira (02 de abril) não podia ser diferente e na primeira partida do naipe masculino, no ginásio Elias Assayag, o Idemar/União Barreirinha quebrou a invencibilidade do Esporte Clube Navio Parintins ao vencer no tempo normal o selecionado da Ilha Tupinambarana por 2 a 0.

Por ter vencido a primeira partida, a classificação, no sufoco, da equipe parintinense veio nas cobranças de pênaltis, superando a equipe barreirinhense pelo placar de 7 a 6. “Deus quis que a classificação fosse desse jeito e só temos a agradecer. Sabíamos que não iria ser fácil, mas agora, é se preparar a final, a qual, estou ancioso”, destacou a vitória o jogador Henrique (Riquinho) autor do gol da classificação.

No segundo confronto desse naipe, a atual equipe campeã da Copa, Terra Santa, manteve o favorítismo e com o placar de 4 a 1 derrotou o Arsenal Nhamundá e garantiu vaga para lutar pelo bicampeonato contra Navio Parintins no dia 12 de abril, em Parintins, na grande final. “Conseguinos a classificação e agora falta a ‘última batalha’. Vamos treinar forte, manter a pegada e lutar para mais uma vez levar o título para Terra Santa”, exalta o bom momento a equipe paraense, o jogador Eder, autor de um dos gols da vitória.

Feminino

Nesse naipe, As Santistas e Atlético Futsal lutam pelo título 2019. Na primeira partida, Atlético Futsal e Real Parintins empataram em 3 a 3 no tempo normal. A vitória do Atlético veio nas penalidades.

A classificação das Santistas com a vitória pelo placar de 4 a 2 contra as Corinthianas veio como presente pelos seus 11 anos de fundação da equipe. “Graças a garra, força de vontade das nossa atletas com a ajuda de Deus deu tudo certo. Essa classificação foi para todos os torcedores, patrocinadores, a toda família Santistas pelos 11 anos. Agora é se preparar para a final”, enalteceu a treinadora Janda Portilho.

Foto: Arleison Cruz

Texto: Kedson Silva/JI