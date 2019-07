Parintins encerra participação no JEAs com ouro no handebol

Com duas bolas de diferença. Assim Parintins com o handebol masculino juvenil da Escola Estadual Senador João Bosco venceu o Ceti João Braga pelo placar de 23 a 21 e sagrou-se na modalidade, campeão da 42° edição dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019. A partida que garantiu aos parintinenses a medalha de ouro e a vaga no Regional Verde Escolar que será realizado em Tocantins no mês de setembro, aconteceu na Arena Amadeu Teixeira.

“Missão cumprida! Eu só tenho a agradecer e parabenizar todos os nossos atletas e o professor Alex Carneiro que foram guerreiros e unidos, lutaram e conquistaram mais um título para Parintins. Não podia deixar de agradecer também ao prefeito Bi Garcia por acreditar no esporte e na juventude parintinense”, destaca o treinador Márcio Santos. Ele estende suas parabenizações ao handebol feminino que mesmo não conseguindo medalha, são vitóriosas, ficando entre as quatro melhores de todo o Estado.

A conquista dourada foi o “adeus” dos parintinenses na disputa regional, tendo como desempenho, a conquista de 14 medalhas, sendo oito de ouro, uma de prata e cinco de bronze. Parintins participou do JEAs esse ano, com 97 atletas da rede estadual e municipal de ensino, nas modalidades: atletismo, badminton, xadrez, natação, tênis de mesa, futsal, handebol e voleibol nos naipes masculino e feminino, nas categorias infantil (12 a 14 anos) e juvenil (15 a 17 anos).

Confira algumas imagens da conquista

Kedson Silva – JI