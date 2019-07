Parintins encerra segundo dia de competição com mais três ouros no Atletismo

Tweet no Twitter

O segundo dia de disputa do JEAs foi dourado para os parintinenses Diogo Oliveira – Ceti (400m), Manuela Matos – Ceti (salto em altura) e para Adriene Ribeiro – Ifam (400m). Com as novas conquistas, Parintins agora soma sete medalhas, sendo seis de ouro e uma de bronze.

Além dos primeiros lugares, na sexta-feira, 19 de julho, a delegação da Ilha Tupinambarana na modalidade atletismo também qualificou para final a ser realizada no sábado, 20 de julho: Kaio Rodrigues (200m), Adriene Ribeiro (200m), Júlia Maria Batista (arremesso de peso e disco) e Ruth Moura garantida na segunda fase do xadrez.

Nas modalidades coletivas o futsal infantil masculino da Escola Nossa Senhora do Carmo, handebol juvenil feminino e masculino da Escola Senador João Bosco, além do voleibol feminino juvenil da Escola GM3 também já estão classificados para a próxima fase.

Resultados de sexta-feira:

Handebol Feminino Juvenil

João Bosco 13 x 15 Escola Benedito Almeida – Manaus

Futsal Infantil Masculino

Carmo 2 x 0 Escola Eng° Arthur Soares Amorim – Manaus

Futsal Feminino Juvenil

GM3 10 x 0 Escola Prof. Odina de Paula – Manaus

Futsal Masculino Juvenil

Carmo 5 x 2 Escola Castelo Branco – Manaus

Voleibol Feminino Juvenil

GM3 venceu de w.o uma equipe de Manaus

Jogos de sábado, 20

10h20min – Futsal Fem. Juvenil

Local: Ginásio Casimiro de Abreu

Gm3 Parintins x São Sebastião do Uatumã

12h – Voleibol Fem. Juvenil

Local: Centro Ed. La Salles

Gm3 Parintins x Recanto da Criança – Manaus

13h30 – Futsal Masc. Infantil

Local: Arena Amadeu Teixeira

Carmo Parintins x São Sebastião do Uatumã

15h15 – Futsal Masc. Juvenil

Local: Ginásio Casimiro de Abreu

Carmo Parintins x Escola Ruy Araújo – Manaus

16h15 – Handebol Masc. Juvenil

Local: Vila Olímpica

Bosco Parintins x Escola Jorge Resende Sobrinho – Manaus

16h30 – Handebol Fem. Juvenil

Local: Quadra da Escola Waldir Garcia

Bosco Parintins x Escola Jorge Resende Sobrinho

