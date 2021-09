Parintins faz grande carreata pelo Dia da Independência do Brasil

Não diferente de várias cidades do país, Parintins, AM, novamente mostrou seu civismo neste dia 7 de setembro. Devido à pandemia não houve as tradicionais comemorações com desfiles escolares e de militares sediados na cidade.

Mas, vários grupos conservadores que apoiaram a candidatura do presidente Bolsonaro em 2018, foram as ruas para comemorar a data magna do Brasil.

Alan Pimentel(E), um dos idealizadores do Movimento Bolsonaro Parintins, e a APALEPIN (Associação dos Pastores de Parintins), movimentaram novamente a Ilha de Parintins, que, segundo o pastor Glaucio, presidente dos pastores, 61 municípios estavam presentes em seus municípios na mesma pegada.

“Uma grande demonstração de amor pelo Brasil, a intimidação do STF é a indignação do povo brasileiro, e Parintins deixou na história mais um feito na cidade, movimento voluntário do povo brasileiro, nunca visto em Parintins”, disse Alan Pimentel.

Desde cedo já era grande a movimentação na cidade com carros e motos circulando com a bandeira nacional, demonstrando o amor à Pátria.

“Celebramos hoje 199 anos do grito da independência do Brasil. Uma data histórica que destaca a bravura e luta do povo brasileiro”, foi a mensagem da prefeitura de Parintins nas redes sociais.

Com sempre é feito nesta data histórica, a Redação do JI, na Avenida Amazonas, se “vestiu” de verde e amarelo para comemorar a Independência do Brasil.

Por Carlos Frazão/JI

Fotos: Facebook/Internet/Pessoal