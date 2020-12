Parintins flexibiliza toque de recolher e libera prática de esportes coletivos

O presidente do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, Bi Garcia (DEM) anunciou as novas medidas.

Na sua 22ª reunião desde o início da pandemia de COVID-19, realizada nesta terça-feira (01), o Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins deliberou pela flexibilização do toque de recolher no município. A partir desta terça o toque de recolher passa a ser da meia-noite às 05h da manhã. A decisão tem validade de 15 dias.

Outra definição estabelecida pelo comitê foi a liberação das práticas esportivas coletivas. A decisão proíbe a presença de torcida, realização de campeonatos, participação de pessoas com mais de 60 anos de idade, além do obedecimento das normativas sanitárias.

O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus também estabeleceu a liberação das praias para o público.

“Estamos analisando, de 15 em 15 dias, o comportamento do vírus em nosso município. Hoje nós temos 11 parintinenses internados e cinco pacientes de outros municípios. O número de contaminados está bem baixo e a gente está trabalhando com muita habilidade para que, se possível, elimine o vírus”, pontua o prefeito e presidente do Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus, Bi Garcia (DEM).

As flexibilizações foram definidas com base na queda acentuada no quantitativo de pacientes internados com COVID no hospital Jofre Cohen e na queda na curva de evolução diária de casos entre outubro e novembro. No mês de novembro houve uma queda de 40% no acumulado de novos casos diários. Desde março de 2020, mais de 6700 pessoas foram contaminadas e 154 faleceram devido a complicações do novo coronavírus em Parintins.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas