Parintins ganha Centro de Produção e Difusão da Cultura

Parintins (AM) – A cidade de Parintins ganha nesta quinta-feira (16/12) o projeto que tem como objetivo evidenciar a diversidade cultural de Parintins e do Baixo Amazonas. Trata-se do Centro de Produção e Difusão da Cultura de Parintins (CPDC). O trabalho idealizado pelo produtor cultural, Erick Siderval, nasceu da vontade de mostrar que as ações culturais vão além das apresentações dos bois Caprichoso e Garantido. “O Festival de Parintins deu identidade cultural ao Amazonas, mas a nossa região conta com manifestações que merecem uma atenção especial e apresentamos o CPDC como um canal que levará para o mundo as riquezas culturais amazônicas”, relata.

O projeto contempla dança, música, teatro, pintura entre outras ações que por meio de produções audiovisual, podcast e designer estarão disponíveis por meio de acesso gratuito na plataforma do site www.difusaocultparintins.com.

O produto reuniu uma equipe formada por jornalistas, designers, redatores, fotógrafos, editores, cinegrafistas e produtores. Foram dois meses de gravações com mais de 25 horas de entrevistas e edição para que tudo pudesse ser disponibilizado em uma plataforma a ser acessada para informação, pesquisa e conhecimento do público.

O designer Glen Dinely trabalhou ao lado do artista visual Glaedson Oliveira na criação da identidade visual do Centro de Produção e Difusão da Cultura de Parintins. A marca se baseia em sete elementos disponíveis nos principais movimentos culturais do município. Glen explica que o livro representa a biblioteca virtual, o corpo em movimento destaca a dança, as letras CP interagem com a clave de sol que evidencia a música, as curvas do Rio Amazonas, e a máscara destaca o Teatro, o ponto entre a máscara e a clave de sol representa a ilha de Parintins. “Todos esses elementos estão em volta da cidade e representam nossa cultura”, destacou. “O site será uma verdadeira galeria virtual”, complementa Glaedson.

O site vai está no ar a partir das 17h desta quinta-feira e é um presente para a comunidade. “Nós construímos um site do zero que conta com acessibilidade, com robô de tradução em libras e que é o pioneiro em trabalhar exclusivamente questões culturais”, explica Siderval. O projeto do Centro de Produção e Difusão da Cultura de Parintins (CPDC) foi um dos contemplados pelo prêmio de incentivo à Cultura Feliciano Lana da lei Aldir Blanc.

Ficha Técnica do CPDC

Desenvolvedor web: Jackson Protazio

Produção: Eldiney Alcântara

Imagens e Edição: Victor Nascimento

Podcast: Carlos Alexandre | Roger Pimentel

Design: Glaedson Azevedo | Glen Dinelly

Fotógrafo: Sávio Pimentel

Direção Executiva: Erick Siderval

Gestor de Tráfego: Rodrigo

Textos: Carlos Alexandre | Eldiney Alcântara

Apoio Técnico: Igor Souza | Darcio Barros | Glaucieles Tavares

Fonte: Assessoria