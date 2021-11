Parintins ganha disputa de futebol feminino no Tupyzão

O futebol feminino tem ganhado destaque nos últimos anos a nível regional, nacional e internacional. Buscando incentivar e buscar futuros talentos na modalidade, a Associação da Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN em parceria com a Prefeitura local por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, iniciou neste sábado, 13 de novembro, no estádio Tupy Cantanhede, com o torneio de apresentação, a Copa Parintins de Futebol Feminino, tendo como campeã a equipe das Amazonas que nos pênaltis, venceu o Flamengo por 2 a 1.

“Já fazia um tempo, mais de um ano parada e o início desse campeonato é uma felicidade imensa para nós, como oportunidade pra todas que desejam seguir esse caminho. Pra gente o principal é chegar, se divertir, brincar mesmo jogando bola. Parintins tem muitas atletas talentosas e se possível for, que as meninas viajem para quem sabe representar Parintins fora do municipio”, comemora a realização da competição, a capitã da equipe das Amazonas, Lucivane Melo.

Seguido do torneio de apresentação, o Tupyzão, recebeu a primeira disputa oficial do naipe, envolvendo as equipes de Grêmio Santistas e Esporte Brasil que ficaram no empate sem gols, em jogo válido pela chave B. Oito equipes participam da disputa, divididas em duas chaves, ficando assim definidas por meio de sorteio:

Chave (A): Show de Bola, As Panteras, Flamengo e As Amazonas.

Chave (B): Nacionalinas, Santa Maria (Vila Amazônia), Grêmio Santistas e Esporte Brasil.

Com entrada gratuita, os confrontos femininos acontecerão no estádio Tupy Cantanhede nas terças, quintas-feiras e aos sábados, em jogo preliminar ao do naipe masculino.

Texto e fotos: Kedson Silva e Cleuton Menezes/SEMJUV