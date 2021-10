Parintins ganha Feira de produtos primários Chicão Garcia, na orla do bairro da União

Na programação do aniversário de 169 anos de Parintins, com o objetivo de proporcionar mais comodidade e uma nova referência para o comércio da cidade, o prefeito Bi Garcia (DEM) fez a entrega nesta sexta-feira (15) de uma nova estrutura de feira voltada para alimentação, comercialização de pescado e outros produtos primários. O novo centro de comércio ganhou o nome de Chicão Garcia (In memorian), produtor rural da região Itaboraí e pai do atual gestor municipal.

A feira está localizada em um dos maiores corredores de pescadores, produtores rurais e comércio em ascensão de Parintins, a orla do Bairro da União.

O governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), deputado federal Marcelo Ramos (PL), deputados estaduais Saulo Vianna (PTB), Cabo Maciel (PL), Alessandra Campelo (MDB), Joana Darc (PL), além do presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), demais vereadores e secretários do município prestigiaram o evento de inauguração da nova feira, construída com recursos de emenda paramentar do ex-deputado federal Hissa Abrahão.

“Mais uma obra entregue pelo nosso governo. Uma feira que eu não tenho dúvida vai ajudar muito nossos pescadores, nossa população que produz na zona rural e vem vender na cidade, a banana, a melancia, a macaxeira. A orla da União está recebendo diversos investimentos do nosso governo e parceiros, já recapeamos com asfalto de qualidade, instalamos iluminação de led, academia ao ar livre e estamos investindo. Aqui está se tornando um novo ponto de forte comércio de Parintins”, disse Bi Garcia.

O novo prédio conta com 25 boxes e setores de gerência. A feira Chicão Garcia vai somar ao trabalho já desenvolvido pelo mercado Leopoldo Neves, na frente da cidade e Zezito Assayag, na avenida Paraíba, ambos entregues pelo prefeito Bi Garcia.

Secom de Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro