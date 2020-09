Parintins ganha laboratório para exame de endoscopia

Ambulatório da Prefeitura de Parintins foi inaugurado no dia 17 de agosto

Parintins agora conta com a disponibilização, na rede pública de saúde, de exame de endoscopia que, desde segunda-feira (21) começou a ser realizado no Ambulatório Municipal de Especialidades (AME), sob responsabilidade do médico Bruno Bittencourt. O Ambulatório Municipal de Especialidades completou, no dia 17 de setembro, 1 mês de funcionamento com centenas de atendimentos já realizados a população. Funciona no posto de saúde do Bumbódromo.

A endoscopia é um exame importante para o diagnóstico de diversas doenças, como: gastrite, esofagite, tumores, sangramentos e doenças mais graves como hérnia de hiato e estágios iniciais do câncer de estômago.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues Florêncio, informa que é mais um investimento da Prefeitura de Parintins para disponibilizar mais serviço de qualidade a população.

Agendamento

Para ter acesso aos exames de endoscopia, o paciente precisa primeiramente ser consultado pelo clínico geral em uma das unidades básicas de saúde do município, onde receberá o encaminhamento. Em seguida o agendamento com dia e hora da endoscopia é realizado na sala do serviço social da Secretaria Municipal de Saúde.

SEMSA/SECOM