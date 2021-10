Parintins ganha novo abrigo Vovó Conceição e novo prédio para o Conselho Tutelar

O prefeito de Parintins Bi Garcia (DEM), acompanhado pela primeira-dama Mayra Dias, junto com senador Omar Aziz (PSD), deputado federal Marcelo Ramos (PL), deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB), ex-senadora Vanessa Grazziotin, presidente da Câmara, Mateus Assayag (PL), e demais autoridades do município entregaram na manhã desta quinta-feira (14) o novo Centro de Acolhida Vovó Conceição e novo prédio modernizado do Conselho Tutelar, com o objetivo de proporcionar mais qualidade no atendimento para crianças e adolescentes, além de melhor atendimento à família.

O prefeito Bi Garcia destacou a importância da parceria com o deputado Marcelo Ramos, a quem chamou de “pai da assistência social de Parintins”. O líder do executivo municipal enfatizou a importância da contribuição do senador Omar Aziz na construção de uma assistência social mais forte no município. “É importante ter parceiros com quem a gente possa contar, o deputado Marcelo e o senador Omar são grandes parceiros de Parintins. Eles nos recebem, ouvem nossas demandas e nos ajudam com emendas, com recursos e assim investimos e podemos ter prédios e serviços entregues como hoje”, afirma Garcia.

O trabalho executado no Centro de Acolhida Vovó Conceição e novo prédio modernizado do Conselho Tutelar é uma emenda do deputado Marcelo Ramos. “Tenho orgulho de dizer que sou o deputado federal que mais destinou recursos para Parintins, são 33 milhões de reais, 28 já pagos, entre eles está uma emenda parlamentar no valor de R$ 3 milhões para revitalização e modernização dos prédios da Vovó Conceição e Conselho Tutelar, compra de veículos e itens para proporcionar o melhor atendimento possível para a população, além de cestas básicas”, disse o deputado federal e vice- presidente da Câmara Federal, Marcelo Ramos.

As entregas fazem parte da maratona de aniversário de 169 anos de Parintins que encerrará com grande festa na Praça Cristo Redentor, dia 15 de outubro.

Secom Parintins

Fotos: Yuri Pinheiro