Parintins ganha novo supermercado – Super Baratão da Ilha

Oferecendo conforto, segurança, qualidade e preços baixos aos seus clientes, neste sába do – 31 de julho, Parintins ganhou um novo e o mais completo supermercado da cidade. Localizado na rua Haiti (antiga Rua 12), bairro Pascoal Alággio, o Super Baratão da Ilha, conta com 1 mil m² de área de vendas, em um quadro com mais de 60 colaboradores e estacionamento próprio.

De propriedade do casal João Vinícius Lago e Anne Cristine Oliveira, o supermercado dispõe de produtos perecíveis, destacando, açougue, fiambreria, padaria, confeitaria, além de permitir também a seus clientes, atendimentos em farmácia e casa lotérica no próprio empreendimento comercial.

“O Super Baratão da Ilha foi criado com o propósito de atender justamente os bairros do Pascoal Alággio, Itaúnas, União, Paulo Corrêa, além das áreas suburbanas do Aninga, Macurany, Parananema e Santa Luzia, mas, confesso que especialmente aqui, o bairro Pascoal Alággio, que está em processo de desenvolvimento e, até então, não encontrava supermercado, açougue, padaria. Nessa carência, o Super Baratão da Carne tem tudo isso e muito mais…”, enaltece o empresário João Vinícius.

Para facilitar a vida de seus clientes, o local de venda ainda dispõe de parque infantil e a facilidade de compra por meio do Cartão Super Baratão da Ilha (descontos à vista; sem comprovação de renda; crédito aprovado na hora; sem anuidade e até recarga para celular).

O Super Baratão da Ilha fica aberto todos os dias (segunda-feira a domingo) no horário das 8h às 20h.

Texto e fotos: Kedson Silva/JI