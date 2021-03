Parintins ganha segunda sala de soroterapia

Para fortalecer o tratamento primário de pacientes sintomáticos respiratórios, a Prefeitura de Parintins instalou a segunda sala de soroterapia no município. A nova sala está instalada no hospital Jofre Cohen, conforme determinação do prefeito Bi Garcia (DEM).

A adoção da soroterapia no tratamento de Covid segue os direcionamentos estabelecidos pelo médico e nutrólogo Dr. Jorge Masullo. O protocolo prevê a aplicação de vitaminas e sais minerais em pacientes com sintomas de Covid-19 e outras síndromes respiratórias agudas graves (SRAG). O complexo medicamentoso promove melhorias na saturação e melhora a imunidade.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, o protocolo de vitaminas e minerais é fundamental na diminuição de pacientes internados no hospital. Garcia salienta que a nova sala de soroterapia foi instalada pelos bons resultados da primeira sala instalada no Serviço de Emergência do Bumbódromo.

“Esse tratamento segue todos os protocolos que temos para Covid, com mais o incremento com vitaminas e minerais. É um protocolo do Dr. Jorge Masullo que atende a vários países e a gente está conseguindo muito êxito no atendimento feito no Bumbódromo e agora estamos trazendo no Jofre. Queremos diminuir o máximo de internação e esse tratamento é a principal ação que podemos fazer para evitar internação e o agravamento de pacientes com Covid”, completa Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro