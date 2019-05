Parintins ganha seu novo Mercado, com festa e homenagens

De tantos que existem, Parintins oferece mais um ponto turístico para os visitantes: o mercado central.

As obras executadas no prédio não mexeram na estrutura original e histórica, ao contrário, irão assegurar mais comodidade ao povo. Para os que irão trabalhar no mercado, na venda de seus produtos, estão entusiasmados pelo novo espaço que acaba de ser reinaugurado.

Basta, agora, cada um de nós zelar por esse patrimônio público. Quem trabalha ou visita esse logradouro têm a obrigação de cuidar, evitar depredações, pois é dinheiro público que ali foi empregado. É um ponto turístico que vai chamar a atenção dos visitantes no período do festival folclórico.

Quando estava velho e caindo aos pedaços, o mercado central era esquecido, poucos turistas se arriscavam a frequentar. Hoje, a situação é outra. Então, que o povo saiba cuidar e faça isso com amor como se fosse um bem da família. Centenas de pessoas têm seus espaços para trabalhar, dentro do mercado, para ganhar seu dinheiro e, seria bom, que cada um fizesse do mercado a extensão de um dos cômodos da própria casa.

Trago essa reflexão porque muitos bens públicos de nossa cidade são depredados e em pouco tempo são destruídos. O espaço público é um ponto turístico, vai gerar emprego, renda e por isso merece ser cuidado por todos.

A administração municipal fez a parte dela. O gestor público, Bi Garcia, conseguiu a reforma por meio de emenda parlamentar, fruto das constantes viagens a Capital Federal.

O novo mercado está ao alcance dos olhos de todos, então que a partir de agora cada um faça sua parte que é cuidar desse importante patrimônio público

(Aroldo Bruce/JI – Fotos: Divulgação/SECOM)

Prefeito Bi Garcia homenageia pessoas que fizeram parte da história do mercado Leopoldo Neves

Uma homenagem aos trabalhadores que fizeram parte da história do mercado Leopoldo Neves será um dos momentos mais especiais da inauguração do logradouro, na manhã desta segunda-feira, 27 de maio, em Parintins.

Para o prefeito Bi Garcia esse é um momento histórico, pois além de toda a revitalização e manutenção da arquitetura original, estarão estampados nos boxes os nomes das pessoas que ao longo da história trabalharam no mercado.

Um desses nomes é de dona Maria Isabel, conhecida como dona Nenê. Ela comercializava doces no local. Aos 82 anos, a filha da homenageada Zenaide Oliveira Castro, esteve neste domingo no mercado e se emocionou ao saber que o nome da mãe dela será eternizado em um dos boxes.

A neta de dona Nenê, Isabel Porto, falou da alegria e da surpresa que a família teve ao ser comunicada do gesto da Prefeitura de Parintins.

Além de dona Nenê também serão homenageados Dona Zeulina, Seo João Cabral, Seo Moacir Faria, Seo Chico Martins, Seo Jorge Ribeiro, Seo Antônio Gadelha, Seo Renato Oliveira, Dona Rosa, Seo Neweton, Seo Nemézio Pontes, Seo Lajeiro, Dona Creuza, Seo Wanildo Balaquinho, Seo Manoel Burreco, Seo Barroso, Seo Vivaldinho, Seo Carará, Seo Elias Gostoso, Seo Danga, Seo Laureano, Gato Preto, Seo Lino Teixeira, Oyama Tupi e Seo Antônio Gadelha.

O mercado Municipal será gerenciado por dois jovens recém formados pela Universidade Federal do Amazonas e Universidade Estadual do Amazonas. Jorge Viana será o segundo administrador e Katrine Tavares, 22 anos, será admiradora geral (foto).

O prefeito Bi Garcia lembra que no aniversário de 82 anos do mercado se entrega uma obra que resgata a arquitetura original com traços de modernidade e que dará a Parintins o ponto de encontro para as famílias e para os visitantes.

Texto: Carlos Alexandre/SECOM

Fotos: Divulgação/SECOM

A programação de inauguração do Mercado Leopoldo Neves está assim definida.

08h30 Abertura com a Banda do Liceu de Artes “Claudio Santoro”

09h Teatralização/ Solenidade com a fala das autoridades

10h Desenlace da Fita e Descerramento da Placa

10h15 Banda de Chorinho e Dança de Salão

11h Dj

17h Chico da Silva

18h10 Bois Caprichoso e Garantido com Edmundo Oran e Israel Paulain

20h10 Amarildo do Sax

21h Arley Júnior

Por Bruna Karla/SECOM