Parintins habilitada a receber mais recursos do Governo Federal

O Governo Federal habilitou, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União de segunda-feira (23/8), estados e municípios a receberem recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde. Ao todo, nove propostas vão receber um total de R$ 1,3 milhão.

Os municípios de Parintins (AM), Formosa (GO), João Pinheiro (MG), Castanhal (PA), Lagoa (PB), Ipê (RS), São Pedro do Sul (RS), São Sebastião do Caí (RS) e Osvaldo Cruz (SP) vão receber montantes que vão de R$ 26,4 mil a R$ 335,6 mil. O Fundo Nacional de Saúde vai adotar as medidas necessárias para as transferências aos respectivos fundos de saúde em parcela única.

Fonte: Ministério da Saúde

Publicado por Carlos Frazão/JI

Foto: Yuri Pinheiro/SECOM