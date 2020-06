Parintins inicia busca ativa de idosos com coronavírus com testagens domiciliares

A Prefeitura de Parintins ampliou ainda mais o enfrentamento ao novo coronavírus com a busca ativa de idosos Infectados. O grupo das pessoas com mais de de 60 anos compõe cerca de 80% das mortes no município, segundo dados do Boletim Epidemiológico. O trabalho é realizado pelas equipes da Vigilância em Saúde e da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde.

O trabalho consiste na identificação de casos suspeitos de Covid-19 nesse público, onde em seguida são testados para que haja o acompanhamento adequado no tratamento.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde, Elaine Pires, uma equipe tem se deslocado até as residências desses idosos para que os testes sejam feitos em seus próprios domicílios. “Estamos com essa metodologia para justamente evitar que esses casos possam evoluir rapidamente para internações ou até óbitos. É algo que já vinha sendo planejado por solicitação do prefeito Bi Garcia e do secretário de Saúde, Clerton Rodrigues”, ressaltou.

Segundo o secretário de Saúde, esse trabalho beneficia especialmente aqueles idosos acamados, com dificuldade de locomoção e que tem alta possibilidade de agravamento do quadro em caso de infecção da COVID-19. “São feitas avaliações médicas e há casos em que há a necessidade da realização de tomografia e até internações. Isso já tem refletido em uma queda nas mortes também nessa faixa etária no município. São investimentos e políticas públicas que estão fazendo diferença”, destacou Clerton Rodrigues.

