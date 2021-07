Parintins inicia festejos a sua Padroeira nesta terça-feira (06)

A fé do parintinense a sua padroeira Nossa Senhora do Carmo é uma das maiores manifestações religiosas do norte do Brasil. Iniciando nesta terça-feira, 06 de julho, Parintins festeja por mais um ano a Virgem do Carmelo explorando o tema “Maria, esposa de José, Mãe auxílio dos Cristãos.” com o lema “Salve, guardião do Redentor! Mostrai-vos pai também para nós”.

Os festejos iniciam com o círio fluvial com a recepção da imagem da Santa Católica às 7h30 no Caís do Porto, em seguida, percorrendo as ruas Gomes de Castro e Avenida Amazonas até a igreja de São José Operário, de onde sai, no tradicional círio a partir das 18h, seguido de motos, carros, bicicletas e triciclos pela avenida Nações Unidas, rua Álvaro Maia (Avenida da Fé), avenida Amazonas com chegada na Catedral.

O pároco Pe. Dorival Nascimento fala da expectativa dos fiéis para o início dos festejos. “Já observamos na cidade uma certa ansiedade, expectativa por meio dos fiéis. Mais uma vez vamos celebrar essa festa em tempo de pandemia, ainda com algumas restrições até na participação dos fiéis durante as celebrações, usaremos somente 50% da capacidade dos bancos da Catedral que dará em torno de 400 pessoas. Teremos todas as noites, programações de forma remota, tanto religiosa como a social por meio de live com apresentações locais”.

Dorival Nascimento destaca o memorial dos parintinenses vítimas do Covid-19. “Um dos pontos de destaque desta festa foi inaugurado na segunda-feira que foi o memorial dos falecidos onde muitas pessoas se emocionaram, onde recebemos visita dos familiares que perderam um ente querido nessa pandemia, para esse vírus. Peçamos a virgem Maria que nos ajude a viver com muita centralidade, dedicação e oração para superarmos esse momento de pandemia que ainda estamos vivendo”.

Programação:

Dia 06/07

6h – Santa Missa

8h – Recepção da Imagem de Nossa Senhora do Carmo no Porto de Parintins a Igreja de São José Operário.

12h – Salva de Fogos

18h – Translado da Imagem da Santa da Igreja de São José Operário à Catedral.

21h – Arraial (Live Show)

Grupo JRC

Tony Medeiros

Toada de Roda

Dia 07/07

6h – Santa Missa

12h – Salva de Fogos/Santa Missa

18h – Terço e novena

19h – Santa Missa

21h – Arraial (Live Show)

Obs: Sorteio diário da Super Rifa do Carmo (5 prêmios todas as noites).

Kedson Silva/JI

Fotos: Rodrigo Silva, Beatriz Prestes

e Kedson Silva