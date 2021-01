Parintins inicia hoje segunda fase de vacinação contra Covid-19

(Divulgação)

Começa nesta quarta-feira (27) a segunda etapa da vacinação contra a Covid-19 com aplicação de 3.802 doses, desta vez do laboratório Astrazeneca/Oxford em parceria com a Fiocruz. Idosos acima de 75 anos e os que estão na faixa de 70 a 74 anos com alguma doença pré-existente, bem como uma parcela dos trabalhadores em saúde que atuam nos hospitais Jofre Cohen (referência) e Padre Colombo (retaguarda) serão os beneficiados.

Em reunião na manhã desta terça-feira (26) com vereadores da Câmara Municipal, a coordenadora da Vigilância em Saúde, Elaine Pires, e a secretária municipal da Assistência Social, Zeila Cardoso, estabeleceram a estratégia de vacinação. O primeiro grupo que receberá vacinação são os idosos com idade acima de 75 anos. O atendimento também será realizado através do sistema Drive Thru, com barracas montadas em frente das UBS, para evitar que os idosos entrem nas unidades. A vacinação ocorrerá de 07h às 12h pela manhã, e de 14 às 18h pela tarde.

Com a finalidade de evitar aglomerações, conforme orientação do prefeito Bi Garcia, a vacinação dos idosos iniciará nesta quarta, a partir das 7h da manhã. Ficou definido como locais de vacinação as unidades básicas de saúde (UBS) Francisco Galliane (Itaúna I), Dr. Aldrin Verçosa (Itaúna II), Dom Arcângelo Cerqua (Centro), Mãe Palmira (Paulo Corrêa), Darlinda Ribeiro (Palmares) e Paulo Pereira (Santa Rita). As comunidades suburbanas do Aninga, Parananema e Macurany também serão atendidas com uma equipe volante. Idosos acamados receberão a vacina através de uma equipe volante.

Os profissionais em Saúde que atuam no Hospital Jofre Cohen serão os primeiros a serem vacinados e em seguida os profissionais lotados no Hospital Padre Colombo. De acordo com a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, serão vacinados nesta segunda etapa, mais 35% dos trabalhadores em Saúde.

Os vereadores da Câmara Municipal de Parintins foram destacados para acompanharem a vacinação.

