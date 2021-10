Parintins inicia vacinação terceira dose contra Covid a profissionais de saúde do Jofre Cohen nesta segunda

A Prefeitura de Parintins inicia nesta segunda-feira, 11 de outubro, a vacinação da terceira dose para profissionais de saúde atuantes no hospital Jofre Cohen. Será necessária apresentação da carteira de vacinação para comprovar os seis meses após a segunda dose na Sala do Programa Municipal de Imunização do hospital.

O município recebeu na sexta-feira uma remessa de 13.888 doses, sendo 8.850 Astrazeneca, 3.310 doses da Coronavac e 1.728 doses da Pfizer.

A vacinação dos demais profissionais das unidades básicas de saúde do município acontecerá posteriormente, informou a coordenadora de vigilância em saúde Elaine Pires.

O município também reforçou chamado para os jovens com 18 anos ou mais para que compareçam às unidades de saúde para efetivação da segunda dose com o imunizante Astrazeneca e Coronavac. Idosos que tenham tomado a segunda dose há 6 meses completos também podem comparecer para tomar a dose de reforço com a Pfizer

“O objetivo da Prefeitura de Parintins é alcançar a marca de 70% de sua população imunizada com duas doses e manter os números da Covid em queda”, ressaltou Elaine Pires.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro