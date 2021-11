Parintins investe em sinalização viária para deixar o trânsito mais seguro

As ruas de Parintins que receberam o recapeamento asfáltico estão sendo sinalizadas para deixar o trânsito na cidade mais seguro. A revitalização das vias está sendo feita pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), e pela empresa que ganhou a licitação. Este trabalho é fruto da articulação do prefeito Bi Garcia (DEM) que conquistou emenda parlamentar de R$ 14 milhões do senador Omar Aziz (PSD) e de R$ 9,5 milhões do senador Eduardo Braga (MDB).

Entre as ruas que foram sinalizadas estão as estradas Macurany, Odovaldo Novo e Contorno. Nesta segunda-feira (08) a via que começou a ser sinalizada foi a rua Dr. Romualdo Corrêa, conhecida como Rua 03, no bairro Itaúna II.

De acordo com o diretor-presidente da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte (EMTT), Diego Mascarenhas, a autarquia faz o acompanhamento deste serviço orientando quais são as ruas e como elas devem ser sinalizadas para que este trabalho seja feito da melhor forma possível. “O nosso objetivo até o final do ano é pintar o maior número possível de ruas, inclusive novas faixas de pedestres serão sinalizadas, principalmente em frente às escolas, e os ‘pares’ estão sendo pintados nas esquinas. Então, de tudo isso estamos fazendo o acompanhamento para que a gente possa melhorar a sinalização da cidade de Parintins”, disse Diego Mascarenhas.

Segundo o secretário de Obras, Albano Albuquerque, após a revitalização das estradas, os trabalhos avançam nos bairros da cidade e mais de 100 ruas serão revitalizadas, em especial dos bairros Itaúna I, Itaúna II, Paulo Corrêa, Palmares, São Francisco, Nossa Senhora de Nazaré, Centro, Vitória Régia, São José Operário e Emílio Moreira. O serviço completa o trabalho realizado no primeiro semestre do ano, quando foram atendidos os bairros Santa Clara, Santa Rita, Francesa, Djard Vieira, São Benedito e João Novo.

Secom

Foto: Gilson Almeida