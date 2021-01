Parintins lamenta a perda do professor Renner Dutra

Renner Douglas Gonçalves Dutra, de 58 anos de idade, professor na Universidade do Estado do Amazonas – UEA e ex-secretário Municipal de Educação das cidades de Parintins e Maués faleceu na manhã desta sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. Professor Renner foi encontrado sem vida, na residência dele, na rua Fortaleza, no Bairro São Vicente de Paulo. A suspeita é de infarto.

Renner Dutra é neto de Sila Maçal figura conhecida que colocava Pastorinhas em Parintins. Os pais dele são Dagmar João Dutra e Aida de Nazaré Gonçalves Dutra. É pai Aida Helena e João Lucas. Casado com a professora e administradora Eliane Mamcabira.

Renner é referencia no Baixo Amazonas como experiência nas áreas de Filosofia e Sociologia com ênfase em Filosofia da Educação, Religião, Cultura e da Sociologia da Infância. Dava aula de Latim e Filosofia no Curso de Letras da UEA. Participou de dezenas de bancas examinadoras. Sempre foi mais que professor. Um amigo e conselheiro de todos. Sabia ouvir e criticar quando necessário.

Na década de 80 foi ordenado Padre Renner na Diocese de Parintins, pelo Bispo Dom Arcangelo Cerqua. Foi o ultimo padre ordenado por Dom Arcagelno que em seguida renunciou ao bispado. Chegou a ser responsável pelo Seminário da Antiga Parintins. Atuou na incentivo da formação e evangelização de jovens.

No anos 90 encontro o amor da vida dele a professora Eliane Mamcabira, com quem constituiu uma bela família.

Renner e Eliane nunca se afastaram das atividades na Igreja Católica e ganharam o respeito de todos que conheceram o casal. Dom Giuliano Frigenni, atual bispo de Parintins, nunca escondeu a admiração pelo pai, professor, esposo e leigo Renner Dutra.

O prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia (DEM) surpreso e emocionado repassou a notícia. Renner ajudou muito o prefeito Bi Garcia nas gestões na Ilha de Parintins.

Renner do Caprichoso

Professor respeitado e de voz mansa, Renner Douglas Gonçalves Dutra é da família tradicional do Boi Caprichoso, na qual era sócio. É sobrinho do compositor Raimundo Dutra, único remanescente do Azul e branco das composições das décadas de 40, 50 e 60.

Renner Dutra quando fez Especialização em Educação de Jovens e Adultos na UFAM defendeu o tema: As implicações Culturais do Festival Folclórico de Parintins no Currículo Escolar. E no Mestrado em Educação em Ciências na Amazonia pela UEA “Do rufar do tambor com crianças à educação científica: uma abordagem a partir da Escola de Arte do Boi Caprichoso”.

Na dedicatório mestre Renner Dutra escreveu: “Dedico Ao meu pai Dagmar João Dutra e a minha mãe Aida de Nazaré Gonçalves Dutra (in memorias) que me ensinaram a nunca perder a confiança nas pessoas e acreditar na possibilidade de um mundo melhor. Ao meu irmão Gilberto Dutra (in memoriam) mestre do acolhimento e da boa convivência. Ao meu irmão Aderaldo Dutra (in memoriam), o negão marujeiro de tradição, que não viu a conclusão do trabalho, pois partiu para a eternidade. A Eliane Macambira, João Lucas e Aida Helena, minha célula familiar, como sinal de nossa vitória. A todas as crianças de Parintins e Maués com quem convivi e trabalhei durante os anos em que fui Secretário Municipal (1997-2013) compartilhando seus anseios e aspirações. A todos a minha homenagem.A Deus “Iahweh”, senhor da história, que me fez encontrar no caminho da vida as crianças e a partir de suas vozes acreditar na construção de um mundo humano’, escreveu.

Mestre Renner Dutra

Possui Mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia pela Universidade do Estado do Amazonas (2014), Especialização em Educação de Jovens e Adultos pela Universidade Federal do Amazonas (1996), Bacharelado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1987), Licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual do Ceará (1996), Curso de Filosofia pela Faculdade Eclesiástica de Filosofia João Paulo II – Arquidiocese do Rio de Janeiro (1983). Professor concursado da Universidade do Estado do Amazonas. Tem experiência nas áreas de Filosofia e Sociologia com ênfase em Filosofia da Educação, Religião, Cultura e da Sociologia da Infância.

