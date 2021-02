Parintins lamenta perda de Dona Geny Medeiros

O prefeito Frank Bi Garcia divulgou Nota de Pesar pelo falecimento da Matriarca da Família Medeiros

NOTA DE PESAR

É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento da senhora Geny de Medeiros Cursino, 83, ocorrido nesta tarde de sábado, em sua residência.

Nascida em Solânea (PB), a adolescente Geny Medeiros, aos 14 anos de idade, desembarcou em nosso município acompanhada do irmão Luiz Medeiros e da mãe Maria Emília. Em Parintins, se instalou na comunidade do Miriti, onde conheceu o esposo Wilson Cursino e juntos formaram uma família com oito filhos.

No interior, para garantir o sustento dos filhos, D. Geny praticava as atividades de subsistência, sendo um exemplo de mãe, esposa e trabalhadora. Professora por formação, ajudou na alfabetização de muitos com o lema “só existe uma forma de mudar de vida, através da educação”. Suas ações lhe renderam o título de cidadania parintinense.

Um dia triste para todos nós. Dona Geny deixa esse plano e se junta ao esposo Wilson Cursino na eternidade. Perdemos uma amiga que representava bem a bravura e a sagacidade nordestina que soube vencer com humildade e com esforço pessoal. Que exemplo!

Nesse momento doloroso expresso nosso pesar a todos os filhos, na pessoa do vice-prefeito Tony Medeiros, extensivos a todos os familiares, parentes e amigos, elevando os nossos pensamentos a Deus pedindo que conforte o coração de todos.

Esses são os sentimentos do nosso povo!

Frank Bi Garcia

Prefeito Municipal de Parintins

Publicado por Carlos Frazão/JI