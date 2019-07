Parintins mais iluminada: instalação de lâmpadas de LED avança na cidade

Com o objetivo de deixar as ruas da cidade mais iluminadas, o Governo do Estado e Prefeitura de Parintins retomaram a substituição de lâmpadas a vapor de mercúrio por lâmpadas de LED (Foto: Yuri Pinheiro)

O trabalho teve início em maio de 2018 e contemplou dezenas de ruas em bairros como Paulo Corrêa, Itaúnas, Centro, São Benedito, São José Operário, Santa Clara, União e estradas que dão acesso as comunidades de Aninga e Macurany.

O serviço foi paralisado em novembro do ano passado com 70% da ação realizada. De acordo com o secretário de Obras, Mateus Assayag, nessa segunda fase a meta é beneficiar mais ruas e concluir o serviço. “Essa era uma das lutas do prefeito Bi Garcia, a retomada junto ao Governo do Estado, então agora começamos os serviços pelas ruas Armando Prado, Rio Branco até concluir o convênio”, disse Mateus. Entre as ruas a receberem as melhorias estão Sá Peixoto, Furtado Belém, Paes de Andrade, Av. Brasil no Pascoal Alággio, entre outras.

SECOM