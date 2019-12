Parintins mantém tradição natalina com Festival de Pastorinhas

Na noite de ontem (27) teve início o festival de Pastorinhas de Parintins 2019. O evento, realizado na Praça dos Bois (lado azul), é promovido pela Prefeitura, Associação das Pastorinhas de Parintins e Governo do Estado do Amazonas como o objetivo valorizar essa tradição natalina.

Arquibancadas, mesas e os arredores estavam lotados de pessoas que prestigiavam a evolução dos grupos.

O vice-prefeito, Tony Medeiros, fez a abertura do evento e acompanhou as apresentações.” O festival das Pastorinhas é mais um compromisso do prefeito Bi Garcia. Nossa intenção com essa festa é valorizar todos os grupos de pastoras da cidade e criar oportunidades para que nossos autônomos possam trabalhar. A prefeitura tem esse compromisso de valorizar nossas tradições, por isso damos toda a estrutura”, disse o vice-prefeito.

A presidente da Associação das Pastorinhas de Parintins, Mara Siderval, destaca a importância do evento. “É gratificante para todas as Pastorinhas estar aqui fazendo parte desse alto de natal. Queremos agradecer a Prefeitura de Parintins, ao prefeito Bi Garcia que sempre faz essa festa com a gente. Convidamos toda a população para vim prestigiar as Pastorinhas que estão lindas”, disse.

Na noite de hoje (28), a partir das 19h, segue a disputa com a apresentação das Filhas de Maria do Djard Vieira, As Natalinas, Pastoral do São José e Filhas de Judá do Paranapanema.

Bruna Karlla/Sectur/Secom

Fotos: Pitter Freitas