“Parintins merece atenção especial”, diz deputado Pablo Oliva

Conhecido como Delegado Pablo, o novo deputado federal pelo Amazonas, Pablo Oliva (PSL/AM), será o interlocutor do presidente Jair Bolsonaro(E) no estado.

Eleito com 151.649 votos, sendo o SEGUNDO DEPUTADO FEDERAL MAIS VOTADO DO AMAZONAS pelo PSL/AM, mesmo partido do PRESIDENTE JAIR BOLSONARO, atendendo ao clamor da sociedade pela mudança que se faz urgentemente necessária em nosso país.

Delegado da Polícia Federal há 11 anos, aqui no Amazonas, nasceu em Manaus, cresceu na Cachoeirinha. Filho do geólogo Miguel e da agrônoma Dona Eda, irmão dos médicos Dr. Pierre e Dr. Petrus Oliva, casado com a Advogada Taís e pai da Estelinha.

Pablo(D), também é desportista e um dos fundadores da Luta-livre Esportiva no Amazonas e Faixa Preta 5° Dan.

Trabalhou nas principais operações da Polícia Federal no Brasil e no Amazonas, dentre as quais a Operação Lava-Jato e a Operação Maus Caminhos. Combateu toda sorte de bandidos e prendeu de traficantes a políticos em todo este tempo.

No dia 26 de julho de 2013, teve a honra de coordenar a segurança do Papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude.

Pablo foi recebido no camarim do cantor Roberto Carlos, após um show do “Rei” em Manaus.

Pablo tem uma grande amizade com o Juiz Federal, hoje Ministro da Justiça Sérgio Moro

“PARINTINS MERECE ATENÇÃO ESPECIAL, VAMOS TRABALHAR JUNTO COM O PREFEITO BI GARCIA”

Em entrevista ao O Jornal da Ilha, perguntado sobre seu comprometimento com Parintins, o delegado federal concursado Pablo Oliva destaca que “Parintins é a terra mais rica do Amazonas em Cultura. Parintins levanta o nome do Brasil para o mundo e merece atenção especial. Temos que incentivar não só a cultura, mas principalmente o desenvolvimento da cidade”. Ele reitera que Parintins é o segundo maior colégio eleitoral do Amazonas e deveria receber o segundo maior investimento do Estado. “Por que tudo fica em Manaus? Por que a demanda de Parintins não tem a mesma atenção dos governos estadual e federal? Vamos fazer justiça e dar a atenção especial que Parintins merece. Vamos trabalhar junto com o prefeito Bi Garcia”, concluiu o deputado Pablo.

Deputado Pablo Oliva reuniu com Ministro em Brasília reivindicando melhorias da BR-319 e Portos do Amazonas

Semana passada o deputado eleito Pablo Oliva (PSL/AM) esteve reunido com o Ministro da Infraestrutura e Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas (E), com quem conversou sobre o asfaltamento da BR-319 em definitivo, além de solicitar maior investimento e renovação na política dos portos do Amazonas, e recebeu dele o sinal verde para grandes conquistas na nossa região.

“Quero cumprimentar os amazonenses, mais uma vez com alegria recebendo a visita do delegado Pablo, e me comprometendo com esse povo querido, que faremos da BR-319 uma realidade, além de investimentos na construção e manutenção dos portos daquela importante região para o nosso país”, disse o ministro.

Carlos Frazão e Kedson Silva/JI

Fotos: Divulgação/facebook/internet