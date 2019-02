Parintins na contagem regressiva para receber o Galo

Faltam 19 dias para o município de Parintins se entregar a Folia do Galo que contagia o folião da ilha e aqueles vindos de outras cidades para participar da manifestação carnavalesca a ser realizada pela primeira vez na terra dos bois Caprichoso e Garantido.

Com percurso definido, o carnaval de Trio Elétrico e arrastão de foliões, pelas ruas do centro histórico da cidade, é inédito e tem mobilizando pessoas de Parintins e de outras cidades para a folia que é a grande novidade da programação do Carnailha 2019.

O Galo de Parintins acontece dia 24 de fevereiro a partir das 13h. Quem participa pela primeira vez já conta as horas para o evento. “Gosto de carnaval, sempre estive presente nos eventos de clubes, mas aos moldes do Carnaval de Recife e Olinda é a primeira vez que vou participar e a banda do Galo por onde passa é um verdadeiro sucesso”, anuncia o jovem Alan Chagas que vem de Nhamundá para participar da atração.

Do município de Itacoatiara, Daniel Neto, pretende trazer uma caravana que promete animar o domingo magro de carnaval. “Fretamos uma lancha e estaremos chegando à Ilha horas antes do Galo. Festa assim não só movimento o local do evento, mas todos os municípios próximos, afinal carnaval em Parintins é algo único”, informa.

*Atrações* – As atrações do Galo Parintins começaram a ser definidas. Confirmada para a programação está a Orquestra Manaus Frevo, criada por um grupo de amigos Amazonenses, Pernambucanos, Paraibanos, Paraenses, que encontraram na magia do Frevo uma forma de expressar sua musicalidade e que fazem parte todos os anos das programações da banda do galo em Manaus.

A banda dos Tops, uma das maiores sensações do sucesso na região do baixo Amazonas também confirmou presença. A banda 2k12 uma das revelações da música na Ilha Tupinambarana foi mais um grupo que confirmou presença na banda do galo. Além de DJs e outras bandas que serão confirmadas nos próximos dias.

“No trio elétrico, a musica será comandada pela Manaus Frevo, que preparou um repertório de mais de duas horas de show”, destaca o jornalista Keynes Breves, um dos organizadores do evento. A programação inicia às 13h no trio do cais do porto, em seguida o arrastão do galo percorre a Rua Vieira Júnior, Rio Branco, Boulevard 14 de Maio, Benjamin da Silva até a praça do Cristo Redentor. A festa vai até às 23h30 na Praça Digital.

Frevolês – Os frevolês estão fazendo o maior sucesso e o primeiro lote das ‘camisetas do galo’ já estão se esgotando. As vendas acontecem na loja Vitrine Cabocla, localizada na Avenida Amazonas, Centro da Ilha Tupinambarana. Os frevolês vips na cor amarela são comercializados ao preço de R$ 20,00 e os amarelos de camarote R$ 40.

Por Carlos Alexandre

Foto: Arleison Cruz