Parintins participa de lançamento dos resultados de pesquisa sobre impactos da Covid-19 nos setores culturais e criativos

O município de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, foi convidado para participar do Seminário Online de Lançamento dos resultados da pesquisa nacional “Percepção dos Impactos da Covid-19 nos Setores Culturais e Criativos do Brasil”. A videoconferência prevista para o dia 09 de dezembro, de 19h45 as 20h20, terá como tema Realidade e Percepções nos Territórios.

Parintins terá como representante a secretária de Cultura e Turismo do município, Karla Viana, que irá falar sobre os impactos da pandemia, sobretudo em relação a não realização do Festival Folclórico, em 2020.

“Será um momento para debatermos com demais as cidades do Brasil sobre os impactos da Covid-19, principalmente referente ao calendário de eventos do nosso município e juntos aos demais participantes entre eles pesquisadores, empresários e a sociedade civil, encontrarmos soluções para a formulação de políticas que possam enfrentar os impactos identificados”, disse Karla Viana.

Bruna Karlla/SEMCTUR/SECOM

Foto: Yuri Pinheiro