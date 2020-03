Parintins participa de videoconferência com o Governo do Estado para discutir ações culturais no interior

A Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, participou na tarde da última sexta-feira (27), de uma videoconferência com o secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, e secretários de outros municípios. A reunião online foi convocada pelos secretários municipais para tratar sobre os impactos da pandemia do coronavírus (Covid-19) no setor cultural.

Segundo a secretária Karla Viana que participou da reunião, as primeiras estratégias do estado já foram lançadas através do edital de Seleção de Propostas para Realização de Atividades Artísticas de Conteúdo virtual que tem como objetivo estimular a difusão de produções artísticas e de ações de capacitação durante o momento de crise ocasionado pela Covid-19. O documento está disponível no link (https://bit.ly/2xz0MyE).

De acordo com informações repassadas pelo secretário do estado, Marcos Apolo, existe uma equipe para orientar a classe artística referente a dúvidas no edital e que o estado está empenhado para encontrar soluções e ajudar os municípios no seguimento da cultura.

Na ocasião, o secretário também apresentou a estrutura do Governo do Amazonas para combater o coronavírus e destacou a importância dos secretários municipais potencializarem as campanhas de prevenção no interior.

Bruna Karlla/Secom

Foto: Tácio Melo/Secom