Parintins poderá ter uma Estação de Tratamento de Água captada do Rio Amazonas

A Prefeitura de Parintins tem o prazo de 60 dias para implantação de uma Estação de Tratamento de Águas –ETA que vai fazer a captação de água diretamente do Rio Amazonas.



O Ministério Público do Amazonas, IPAAM, Serviço Geológico do Brasil, Prefeitura e SAAE estão unidos para a resolução, em definitivo, da problema do abastecimento de água em Parintins. Em encontro realizado em Manaus, foi definida a paralisação de atividades em poços artesianos contaminados e a perfuração de novos poços para abastecer a rede do município.

Na audiência também ficou definido que a Prefeitura de Parintins tem o prazo de 60 dias para implantação de uma Estação de Tratamento de Águas –ETA que vai fazer a captação de água diretamente do Rio Amazonas, fazer o tratamento e distribuir na rede. “Nós estivemos já, hoje de manhã, na SEINFRA, já discutindo a implantação do PROSAE em Parintins está dentro desse projeto a construção da Estação de Tratamento de Água”, informou o prefeito Bi Garcia.

