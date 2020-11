Parintins prepara retomada de cirurgias de próstata

O município de Parintins retornará em breve a realização de cirurgias de próstata com investimentos a serem realizados no centro cirúrgico do Hospital Jofre Cohen. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (18) pelo secretário de Saúde de Parintins, Clerton Rodrigues, após conversa com prefeito Bi Garcia. Nesta quarta também aconteceu a abertura oficial da campanha Novembro Azul que trabalha a prevenção do câncer de próstata e de outras patologias que afetam o público masculino.

“Faremos toda reforma no centro cirúrgico, haja vista que já fizemos a aquisição dos equipamentos com recursos próprios da Prefeitura. O prefeito Bi Garcia tem o interesse de intensificar muito mais esse trabalho. Em alguns casos, estamos enviando pacientes para Manaus, mas com essa redução que temos nos casos de coronavírus, abrimos o Hospital Jofre Cohen não apenas para sintomático de Covid-19, mas também de atendimento geral”, destacou.

Parintins é o único município do interior do Amazonas a contar com o médico urologista. Doutor Alberto Figueiredo informou que ainda há um tabu por parte de muitos homens que não procuram atendimento médico, mesmo precisando. Ele destaca que é fundamental que o público masculino tenha maior atenção com sua saúde para que possa ser tratado de maneira mais eficiente.

“O Novembro azul vem resgatar esse homem para que ele possa ter o atendimento de forma precoce e dar uma solução à doença da melhor forma possível. Existe ainda essa questão do tabu relacionada ao toque retal, mas isso tem diminuído com o tempo. Mas com certeza ainda tem muitos que não vem por causa deste exame. A gente enfatiza que não é só o toque, mas sim outros exames que precisam ser feitos”, ressaltou.

A campanha Novembro Azul foi aberta oficialmente nesta quarta-feira, mas está a todo vapor desde o dia 1º em todas as unidades básicas de saúde. Caso precise, o médico clínico geral solicita o exame PSA. Posteriormente, se houver necessidade, há o encaminhamento para o médico urologista. A campanha Novembro azul em 2020 também alerta para o aumento nos índices dos cânceres de testículo, pênis e boca, além da hipertensão e diabetes. Durante a abertura da campanha Novembro Azul, o odontomóvel promoveu diversos atendimentos na área externa da Policlínica Padre Vitório.

SECOM

Fotos: Márcio Costa