Parintins prepara uma grande homenagem ao Adeus a Arlindo Junior

Prefeitura de Parintins, bumbás Garantido e Caprichoso se preparam para receber o corpo de Arlindo Jr nesta terça-feira

O Prefeito BI Garcia e o vice Tony Medeiros reuniram na manhã desta segunda-feira (30), no gabinete da Prefeitura de Parintins, com os presidentes dos bumbás Garantido, Fábio Cardoso, e Caprichoso, Jender Labato, para viabilizar a vinda do corpo do ícone do festival folclórico, Arlindo Júnior, até Parintins nesta terça-feira (31).

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a morte de Arlindo Júnior é uma perda irreparável. “Ele foi e sempre será nosso ícone do festival. A união dos bois mostra a importância que ele teve para a nossa festa. Arlindo já era uma estrela e hoje vai brilhar no céu iluminando ainda mais a nossa ilha. Parintins vai ter a oportunidade de se despedir do homem que a surpreendia e emocionava”, disse o prefeito.

Programação

Para esta terça está sento preparada uma programação especial para receber e homenagear Arlindo Júnior, o Pop da selva.

Acompanhe:

7h15 – Chegada do corpo no aeroporto Júlio Belém.

7h40 – Homenagem do Boi Garantido em frente ao curral Lindolfo Monteverde (Cidade Garantido).

8h – Homenagem no Bumbódromo com volta do cortejo dentro da arena.

8h20 – Homenagem do Boi Caprichoso no curral Zeca Xibelão.

9h – Culto da esperança na Catedral de Nossa Senhora do Carmo

12h – Saída do corpo da catedral rumo ao aeroporto Júlio Belém e retorno à Manaus onde ser sepultado.

