Parintins presencia o casamento do ano

Na noite de sábado, 03, foi oficializado o casamento do prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia, com a Miss Brasil Mayra Dias.

Na presença do Padre Carlos Caridade, do Pastor Gláucio Douglas, e do juiz de Direito Dr. Mauro Antony, e testemunhado por centenas de convidados, os nubentes disseram o SIM perante a Deus.

Uma recepção grandiosa, realizada na elegante Vivenda Diukerê, do empresário Antônio Silva, às margens do Lago Macurani, teve as bandas que animaram os convidados, a voz do Imperador David Assayag, DJs, orquestra, e a presença dos Bumbás Caprichoso e Garantido com seus itens e dançarinos para fazerem todos os presentes a dançarem no ritmo da nossa Parintins.

Chamou a atenção, a presença de lindas Misses de vários estados que dançaram com Mayra Dias ao som de nossas toadas; também, uma apresentação de dança com Mayra e suas convidadas. Uma sensacional queima de fogos iluminou a ilha encantada, e um vídeo preparado pela empresa Paulino Produções ainda durante o evento foi apresentado no telão em uma das áreas da Vivenda.

Um buffet refinado que ia do Ninhos de Tomate seco com Escarola, Caranguejo com farofa de açaí e tapioca, Carpaccio de carne ao molho agridoce, bacalhau gratinado, doces finos e variados, dentre outras delícias, e bebidas para todos os gostos.

Autoridades civis e militares, além da presença maciça da imprensa local, estadual e nacional, familiares e amigos prestigiaram o grandioso evento.

“Não havíamos marcado hora, não havíamos marcado lugar. E, na infinita possibilidade de lugares, na infinita possibilidade de tempos, nossos tempos e nossos lugares coincidiram. E deu-se o encontro mais lindo que poderíamos ter. Um encontro de almas e de corações que agora se uniram pelo laço eterno do amor”, foi a mensagem do casal Frank e Mayra, aos presentes a um evento marcante e emocionante, que ficará na memória de todos.

Parabéns ao casal, Deus o cubra de muitas bênçãos.

Carlos Frazão/JI

NR: As imagens do glamoroso evento estão na nossa GALERIA DE FOTOS JI.