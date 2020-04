Parintins promove fiscalização efetiva no porto da cidade

A Prefeitura de Parintins, em conjunto com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, com trabalho da Polícia Militar, Capitania dos Portos, Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde fiscalizou atracação do navio Ana Beatriz IV, vindo do Estado do Pará, no porto da cidade nesta terça-feira (31). A embarcação trazia cargas, o que está permitido pelos decretos vigente no Amazonas e Pará.

Em todo Estado, porém está proibido transporte de passageiros para que não haja a circulação viral. Segundo o secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, é fundamental a atuação conjunta para resguardar a população de Parintins neste momento de prevenção ao coronavírus. Em nome do prefeito Bi Garcia ele agradeceu a ação e parceria que vem fazendo a diferença nas atividades contra o Covid-19.

“Parintins tem adotado várias ações que tem se tornado referência em todo Estado. Estamos fazendo o possível para proteger a nossa população”, disse o secretário.

