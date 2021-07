Parintins promove I Corrida Máster “Floresta Amazônica – Quem Ganha Com Isso é Parintins”

Com apoio da Secretaria da Juventude – SEMJUV, está marcado para domingo, 18 de julho, a realização da I Corrida Máster “Floresta Amazônica – Quem Ganha Com Isso é Parintins”, com a participação de 15 atletas. O evento de resistência marca o aniversário do desportista Ocivaldo Santos o popular “Codó”, idealizador da corrida.

De acordo com Ocivaldo Santos, a prova tem um percurso de 32km com saída às 7h30min do Quebrinha do Açai, passando pelas comunidades rurais: Quebrão, Boa Esperança, Santa Fé com chegada ao Bom Socorro do Zé Açú. “Eu sou um amante do esporte. Por conta dessa pandemia ficamos mais de um ano sem qualquer tipo de competição e é um sonho que vou realizar, poder comemorar meu aniversário com essa corrida que vai movimentar as comunidades”, enalteceu.

“Codó” informa que o evento esportivo adotará todos os protocolos de saúde e terá apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde – SEMSA e dos comunitários locais. No sábado (17), a equipe de esporte da cidade estará no local da prova para fazer a demarcação e demais trabalhos para o bom andamento da competição.

Texto e foto: Kedson Silva JI