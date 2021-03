Parintins prorroga toque de recolher até 23 de março

Para coibir o aumento de novos casos de Covid-19, a Prefeitura de Parintins prorroga o toque de recolher no município até o dia 23 de março. A decisão foi tomada através do decreto Nº 065/2021-PGMP, assinado pelo prefeito em exercício Tony Medeiros (PSD). O toque de recolher inicia às 15h e se estende até as 5h da manhã, durante todos os dias da semana.

O decreto 065/2021 estabelece que supermercados, lanchonetes e restaurantes podem trabalhar com sistema delivery durante o toque de recolher. Funcionamento de academias e realização de práticas esportivas coletivas seguem proibidas. Bares e casas noturnas seguem fechados.

A medida, de acordo com o prefeito em exercício Tony Medeiros, tem o intuito de resguardar a população parintinense de contaminações com o novo coronavírus. A expansão das restrições são baseadas em índices epidemiológicos do município.

“Enfrentamos uma verdadeira guerra e não é hora de relaxamento porque ainda temos muitas pessoas sendo contaminadas. Continuamos com as restrições para que a curva de contágio tenha uma queda acentuada. Precisamos do apoio e compreensão de todos para que em breve possamos vencer de uma vez por todas o coronavírus”, argumenta Tony Medeiros.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro