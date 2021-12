Parintins realiza 1ª Copa Intermunicipal de Surdos

A Associação dos Surdos de Parintins – ASPIN em parceria com a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, realiza no sábado, 11 de dezembro, no ginásio Elias Assayag, a partir das 8h, a 1ª Copa Intermunicipal de Surdos. O evento esportivo com a participação de quatro equipes, sendo três de Parintins e uma de Maués, também conta com apoio da Pastoral dos Surdos (Carlos Sishan), diretores da ASPIN (Cátia Pontes, Simone Melo e Adson Gomes), UEA (profa. Keila Freitas Amoedo) e da Associação dos Surdos de Maués.

Para prestigiar as partidas, na portaria do ginásio, os ingressos são obtidos por meio da doação de 1kg de alimento não perecível. De acordo com o presidente da ASPIN, Marlon Azevedo, “a Copa de Futsal para surdos tem o objetivo de estimular os surdos a praticarem essa modalidade de forma saudável, principalmente, nessa época atual agoniante com a pandemia do covid-19”.

Ele reitera que o evento esportivo é uma forma de motivar os surdos a importância da interação com seus pares. “E que a sociedade parintinense possa também reconhecer com oportunidades iguais, apesar de sermos surdos temos os mesmos direitos sociais, educacionais e esportivos”, enaltece.

Foto: Kedson Silva